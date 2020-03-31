Режим полной самоизоляции в Челябинске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Во вторник 31 марта, губернатор Алексей Текслер подписал указ о введении режима полной самоизоляции в Челябинске 2020 из-за коронавируса
Согласно документу, жителям нельзя покидать жилища. Вводится требование соблюдения обязательной социальной дистанции между людьми в 1,5 метра. В том числе, в общественных местах и в транспорте. Исключение — оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа в такси.
Органы госвласти, организации, предприятия обязаны обеспечить дистанцирование с помощью специальной разметки, установки специального режима допуска и нахождения в зданиях.
Челябинцам запрещено покидать места проживания за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни.
Передвижение жителей разрешено, если связано с не приостановленной деятельностью. Например, с транспортными услугами; доставкой товара или следованием к месту его приобретения. Разрешен выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома. Разрешен вынос отходов.
Фото: Правительство Челябинской области
Фото: Правительство Челябинской области
Срок окончания действия указа о режиме полной самоизоляции неизвестен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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