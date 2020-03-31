Причины выхода из квартиры в Челябинске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

31 Март 2020 2020-03-31T13:05:29+03:00

Выгуливать собаку можно, но только в радиусе 100 метров от дома. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, которое переводит всех жителей региона в режим смоизоляции. Выходить из дома отныне и до особого указания можно всего в нескольких случаях.

Для выходи из дома в период самоизоляции есть несколько причин:

— существует прямая угроза для вашего здоровья и вашей жизни, вам нужна экстренаая помощь;

— в эти дни вы обязаны ходить на работу и как раз направляетесь на рабочее место или возвращаетесь с работы домой;

— вы идете в аптеку или в магазин;

— вы выгуливаете собаку (только в радиусе 100 метров от дома);

— вы выносите мусор (только на ближайшую к дому контейнерную площадку).

При этом следует носить маску и постараться не приближаться к другим горожанам на расстояние ближе полутора метров.

Нарушителей режима самоизоляции планируют наказывать рублем.

На этой неделе Госдума приняла штрафы за нарушение карантина. Гражданам, не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм — от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU