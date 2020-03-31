Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

31 Март 2020 2020-03-31T17:31:50+03:00

За руль можно, но не всем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разбираемся, кому можно садиться за руль и передвигаться по Челябинску на машине в период самоизоляции

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Со вторника, 31 марта, на всей территории Челябинской области вводится режим всеобщей самоизоляции. Распоряжение об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Разбираемся, при каких обстоятельствах разрешено передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции.

В самом указе про автолюбителей ничего не сказано. Однако правила передвижения на машине по Челябинску и по Челябинской области вытекают из основных положений нового документа. А это значит, что садиться за руль челябинцам можно, но опять-таки в исключительном случае. А именно:

— если существует прямая угроза для вашего здоровья и жизни, вам нужна экстренная помощь (например, вам срочно нужно в больницу);

— если вы отправляетесь на работу или возвращаетесь с работы на личном автомобиле (при этом ваше предприятие должно входить в перечень организаций, на которые не распространяется общий карантин).

Также в Челябинске продолжают работать такси. Один из агрегаторов, по информации КП-Челябинск, даже планирует ввести скидки для тех, кто ездит в эти дни на работу. Таким пассажирам скидка будет предоставляться от домашнего адреса до работы и с работы до дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU