2020-03-31T17:31:50+03:00
Общество

Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Разбираемся, кому можно садиться за руль и передвигаться по Челябинску на машине в период самоизоляции
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
За руль можно, но не всем.За руль можно, но не всем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Со вторника, 31 марта, на всей территории Челябинской области вводится режим всеобщей самоизоляции. Распоряжение об этом подписал глава региона Алексей Текслер. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях. Разбираемся, при каких обстоятельствах разрешено передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции.

В самом указе про автолюбителей ничего не сказано. Однако правила передвижения на машине по Челябинску и по Челябинской области вытекают из основных положений нового документа. А это значит, что садиться за руль челябинцам можно, но опять-таки в исключительном случае. А именно:

— если существует прямая угроза для вашего здоровья и жизни, вам нужна экстренная помощь (например, вам срочно нужно в больницу);

— если вы отправляетесь на работу или возвращаетесь с работы на личном автомобиле (при этом ваше предприятие должно входить в перечень организаций, на которые не распространяется общий карантин).

Также в Челябинске продолжают работать такси. Один из агрегаторов, по информации КП-Челябинск, даже планирует ввести скидки для тех, кто ездит в эти дни на работу. Таким пассажирам скидка будет предоставляться от домашнего адреса до работы и с работы до дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РОСБАНК поддерживает клиентов малого бизнеса в сложной ситуации
«Если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью будет нечего есть», Как работают фермеры в условиях всеобщей изоляции
Регистрация браков в Челябинске во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Ученые узнали, как коронавирус поражает легкие
Трамваи из Усть-Катава будут возить пассажиров в Краснодаре
Можно ли ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции
Помогут ли вакцины от гриппа и туберкулеза в борьбе с коронавирусом
В Кургане ввели особый противопожарный режим
Режим работы транспорта в Челябинске в период самоизоляции: как будет работать
«Снимала защитные очки»: в минздраве Челябинской области прокомментировали заражение фельдшера коронавирусом
Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Весенний призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции