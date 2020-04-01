Жительница Челябинской области каждый день дезинфицирует подъезд ради пожилых соседей

1 Апр 2020 2020-04-01T04:07:29+03:00

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Екатерина не просит коммунальщиков прислать службу дезинфекции, а уборщицу приходить почаще. Она взяла дело в свои руки, и сама каждый день дезинфицирует подъезд.

— Я не блогер и не пиарщик, я мастер по химчистке авто и ковров против вирусов, прочих паразитов и запахов, — представилась Екатерина в группе «ЧП Миасс» в ВК. — Объявили карантин, сижу дома... но! У меня дом старенький, в четыре этажа, в моем подъезде живут, в основном, бабушки и дедушки, которым за 80 лет. А ведь они больше всего подвержены заболеванию! Пусть они живут долго и не знают, что такое вирус! Они и так послевоенное время застали. А тут еще вирус этот! Я так подумала: что делать-то в выходные?! Хоть пользу людям принести.

Екатерина поделилась, как можно дезинфицировать помещение без дорогих спецсредств:

— В первую очередь обрабатываю перила: немного моющего средства для посуды и 1/3 белизны. Не хлорки! А именно белизны! И губка чтобы вот такая была (см. фото — прим. автора). Обычная поролоновая — фигня! На такой тазик воды. Потом не нужно смывать, так как моющего используем совсем чуть-чуть. Тазик постоянно меняем. Потом мою пол таким же раствором. Воду постоянно надо менять! И у каждой квартиры мою. Тряпка должна быть не сухая, а пропитанная вся.

Неужели в доме нет уборщицы для этих дел?

— Уборщица есть, но она моет раз в неделю и простой водой. Соблюдайте, пожалуйста, сами профилактику и не надейтесь, что кто-то приедет и вам все продезинфицирует! — советует Екатерина. — Кстати, постирайте тюль и москитные сетки в таком же растворе. Ведь неизвестно, что с окон дует. А еще можно повесить в квартире полотенце, пропитанное раствором, и периодически вытирать им руки. Мягкие игрушки и ковры лучше временно убрать, а в квартире почаще делать влажную уборку. Желаю всем здоровья!

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