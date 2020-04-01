Дефицита не будет: в аптеки Челябинской области привезли 57 тысяч медицинских масок
Специально для выгула собак и походов в магазин: в аптеки Челябинской области привезли 57 тысяч медицинских масок. Новая партия должна помочь справиться с высоким спросом на повязки.
При этом, как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения, пополнение коснется государственных аптек. В больницах и медучреждениях дефицита масок пока нет.
Также, это только первая партия повязок, которую должны привезти в фармацевтические пункты. Всего в региональные аптеки должны доставить 350 тысяч медицинских масок.
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ИСТОЧНИК KP.RU