Дефицита не будет: в аптеки Челябинской области привезли 57 тысяч медицинских масок

1 Апр 2020 2020-04-01T15:32:25+03:00

В минздраве отмечают, что маски завезли только в государственные аптеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас это первая партия из 350 тысяч повязок

Изменить размер текста: A A

Специально для выгула собак и походов в магазин: в аптеки Челябинской области привезли 57 тысяч медицинских масок. Новая партия должна помочь справиться с высоким спросом на повязки.

При этом, как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения, пополнение коснется государственных аптек. В больницах и медучреждениях дефицита масок пока нет.

Также, это только первая партия повязок, которую должны привезти в фармацевтические пункты. Всего в региональные аптеки должны доставить 350 тысяч медицинских масок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU