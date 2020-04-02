2020-04-02T10:17:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничение продажи алкоголя в Челябинске в период карантина: могут ли ввести и для чего

Губернатор Алексей Текслер сделал заявление по возможному ограничению продажи алкоголя в Челябинске
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Алкоголь от коронавируса не спасет! Только здоровью навредитАлкоголь от коронавируса не спасет! Только здоровью навредитФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вечерние променады за спиртным ни к чему хорошему не приведут. Так посчитали власти нескольких регионов РоссииКемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Башкирии, Красноярском и Пермском краях — и ограничили продажу алкоголя. Продавать горячительные напитки до обеда или вообще ввести сухой закон?

Накануне днем на Северо-Западе Челябинска к крыльцу магазина известной алкосети, расположенного в «приличном» ЖК «Александровский», примчалась скорая. Из алкомаркета медики вывели двух покупателей, пьяных «в дрова», погрузили в машину.

Закон алкомаркеты не нарушают, если есть в продаже яйца, хлеб, шоколад, другой провиант. И в супермаркетах полки ломятся от спиртного.

Планируется ли в Челябинске ограничение продажи алкоголя на время карантина?

— Нет, не планируем. Ограничения приведут к еще большему скоплению людей в магазинах, — прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Пока этого делать не нужно.

Действительно, в случае ограничения продажи алкоголя в Челябинске в период карантина, народ побежит затариваться крепкими напитками. Карантин для многих что каникулы. Придется еще жестче контролировать продажу паленого алкоголя и быть готовыми к серии отравлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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