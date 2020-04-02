Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: кого еще заразил торговец мясом из Кизила

2 Апр 2020 2020-04-02T09:56:14+03:00

По подозрением на COVID-2019 еще один человек, сообщила Ирина Гехт на брифинге о коронавирусе в Челябинской области

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У сотрудника банка, с которым контактировал житель Кизильского района, вернувшийся из Дубая, — условно положительный текст на COVID-2019. Информацию передает корреспондент КП-Челябинск с брифинга первого вице-губернатора Ирины Гехт о коронавирусе в Челябинской области.

Под подозрением — сотрудница аптеки.

— Работник Сбербанка в Кизиле — диагноз условно-подтвержденный. Аптекарь — тест в работе. По станции скорой помощи: проверено 15 фельдшеров, контактировавших с зараженной. Плюс, водители машин. Все анализы отрицательные. Ради перестраховки на дому пока находятся диспетчер и водитель, с нею контактировавшие, — рассказала Ирина Гехт.

По кизильскому случаю будет проведено отдельное служебное расследование. Специалисты проверят соблюдала ли инструкцию зараженная сотрудница скорой.

— Есть аудиозапись: явившаяся источником возможного заражения говорит, что на выезде к больному она в какой-то момент сняла с лица защитную пластиковую маску, потому что та запотела, и потерла глаз, — уточнила Ирина Гехт.

По нехватке защитных медкостюмов для бригад скорой, о которой говорила фельдшер, Ирина Гехт отметила, что на вызов к больному с признаками ОРВИ в противочумных костюмах не выезжают: есть определенный регламент амуниции в зависимости от тяжести случая. Если речь идет тяжелых случаях, надеваются спецкостюмы. Первый вице-губернатор считает, что должна быть дана правовая оценка действий как туриста, который отправился торговать мясом в Сибай, так и сотрудницы скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU