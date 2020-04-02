2020-04-02T13:17:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим всеобщей изоляции в Челябинске: вопросов по коронавирусу от горожан ждут операторы горячей линии

Во время всеобщего режима самоизоляции горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции работает круглосуточно
Ольга АНТОНОВА
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Операторы "горячей линии" ответят на все вопросы по коронавирусной инфекции.Операторы "горячей линии" ответят на все вопросы по коронавирусной инфекции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 2 апреля, в Челябинске, во время всеобщего режима самоизоляции, заработала горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции.

Горожане могут узнать все самое важное о количестве подтвержденных и условно-подтвержденных диагнозах; требованиях режима всеобщей изоляции, в котором живет Челябинская область.

Кроме того, операторы call-центра расскажут о новых санкциях по отношению к нарушившим режим обязательного карантина; возможности перекрытия въездов и выездов в города региона; введении спецпропусков и шансах введения ограничения на продажу алкоголя.

Ответят операторы на вопросы по готовности региона к возможному отражению «атаки» эпидемии COVID-19: числу коечных мест в больницах региона; об обязательных проверках на коронавирус медиков и южноуральцев старше 65 лет.

Телефон горячей линии по коронавирусу: 8-800-201-41-88 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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