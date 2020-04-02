2020-04-02T15:15:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Закрытие въезда в Челябинскую область из-за коронавируса: на дорогах кордоны ДПС

Определен список тех, кого впустят
Ольга АНТОНОВА
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На границах Челябинской области дороги сужены до одной полосы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.На границах Челябинской области дороги сужены до одной полосы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
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В четверг, 2 апреля, федеральные трассы в Челябинской области на границах сузили до одной полосы. Закрытие въезда в Челябинскую область из-за коронавируса в пресс-службе ГУ МВД России по региону объясняют сложной эпидемиологической ситуацией.

Сейчас весь автопоток, движущийся в обоих направлениях, проверяют инспекторы ГИБДД. Полосы сужены до одной.

— Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания), — пояснили в полицейском главке.

Пропускают только транзитные фуры и грузовых автомобилей, везущие на Южный Урал продукты питания и товары первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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