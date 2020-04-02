Закрытие въезда в Челябинскую область из-за коронавируса: на дорогах кордоны ДПС
В четверг, 2 апреля, федеральные трассы в Челябинской области на границах сузили до одной полосы. Закрытие въезда в Челябинскую область из-за коронавируса в пресс-службе ГУ МВД России по региону объясняют сложной эпидемиологической ситуацией.
Сейчас весь автопоток, движущийся в обоих направлениях, проверяют инспекторы ГИБДД. Полосы сужены до одной.
— Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания), — пояснили в полицейском главке.
Пропускают только транзитные фуры и грузовых автомобилей, везущие на Южный Урал продукты питания и товары первой необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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