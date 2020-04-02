Жители Челябинска массово перестали оплачивать услуги ЖКХ

2 Апр 2020 2020-04-02T16:33:21+03:00

Мэрия связывает это с режимом самоизоляции

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Режим самоизоляции и кризис сделал свое дело: челябинцы массово перестали платить за коммунальные услуги. Об этом сообщил пресс-секретарь городской мэрии Владимир Сафонов.

Многие граждане не могут оплатить услуги из-за закрытых банковских офисов. Кроме того, точки системы «Город», которыми часто пользовались пенсионеры, также прекратили свою работу.

— Просим оплачивать квитанции своевременно, так как недостаточная собираемость может парализовать работу коммунальных предприятий, — рассказал Владимир Сафонов.

В мэрии предложили оплачивать услуги через различные онлайн-сервисы, а также в личных кабинетах коммунальных компаний. Пожилые граждане также могут воспользоваться помощью социальных работников и волонтеров.

СПРАВКА КП

Оплата услуг доступна с помощью системы «Город» или в личных кабинетах компаний:

Центр коммунального сервиса (вывоз мусора)

МУП «ПОВВ» (водоснабжение и водоотведение)

Уралэнергосбыт

УСТЭК-Челябинск

МУП ЧКТС

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ИСТОЧНИК KP.RU