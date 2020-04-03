2020-04-03T06:18:12+03:00
Происшествия

В Челябинске скончался ребенок, обожженный во время взрыва в Магнитогорске

Близкие семьи Ребровых, потерявшей в трагедии двух детей, едут за телом
Ольга АНТОНОВА
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Скончался малыш, пострадавший при взрыве в Магнитогорске. Фото: группа "Черное & Белое Магнитогрорск" vk.comСкончался малыш, пострадавший при взрыве в Магнитогорске. Фото: группа "Черное & Белое Магнитогрорск" vk.com
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В Челябинске, в областной детской клинической больнице, накануне, 2 апреля, скончался полуторагодовалый Илья Ребров, пострадавший при взрыве на улице Доменщиков в Магнитогорске. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщил друг семьи Артем Г.:

— Сегодня едем в Челябинск за телом Илюшеньки.

26 марта, в 19.37, в квартире пятиэтажного дома на ул. Доменщиков, 19 взорвался газовый баллон. Огонь уничтожил пять квартир и шесть балконов. В трагедии погиб 13-летний подросток, Кирилл Ребров, и лежачая бабушка-соседка, которая жила через стенку. В момент взрыва погибший находился в эпицентре, он изуродован до неузнаваемости. Чтобы опознать труп, проводится ДНК-экспертиза.

Полуторагодовалый Илья получил ожоги всего тела. Его доставили в местную детскую больницу, из Челябинска вылетел вертолет санавиации, но еще два дня медики ждали стабилизации состояния пострадавшего. 28 февраля борт доставил обожженного мальчика в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Все мы надеялись, что Илья выживет, что случится чудо, как с Фанюшей Фокиным. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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