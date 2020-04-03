«Это удар по занятости»: в Челябинской области увеличат пособие по безработице

3 Апр 2020 2020-04-03T09:12:16+03:00

А также помогут многодетным семьям и одиноким мамам

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер признал, что затянувшая ситуация с карантином по коронавирусу станет «ударом по занятости». В связи с этим, принято решение о региональной доплате к пособию по безработице в апреле.

— 15 тыс. рублей будет общая сумма к федеральной выплате, — уточнил глава региона. — Мамы-одиночки и многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума будут обеспены продуктами питания местного производства.

Также предусмотрены доплаты врачам. За март тем, кто непосредственно работает с группой риска — в размере 100%, средний медперсонал — 50%, младший персонал — 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU