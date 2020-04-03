2020-04-03T12:04:04+03:00
Общество

Не боятся ни утонуть, ни коронавируса: рыбак провалился под лед в Челябинской области

Ему повезло, что на водоеме в этот момент оказались спасатели
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Этому рыбаку повезло, а где гарантия, что повезет и остальным?Этому рыбаку повезло, а где гарантия, что повезет и остальным?Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Заядлым рыбакам не страшен ни тонкий лед на водоемах, ни коронавирус. Несмотря на режим обязательной самоизоляции, они ходят на озера, пренебрегают правилами безопасности.

В Троицке на реке Уй под лед провалился рыбак. Он решил перейти на противоположный берег к своим товарищам. Но на середине водоема тонкий лед треснул, и южноуралец со всем скарбом ушел в воду. Рыбаки, увидев это, стали звать на помощь.

— Призыв услышали собиравшиеся на очередное патрулирование специалисты госинспекции по маломерным судам Михаил Растунов и Анатолий Некрасов. Бросив сборы, они ринулись к водоему. Ползком по уже трещавшему льду спасатели подобрались к утопающему. С помощью обычной доски и специальной веревки с петлей и поплавками горе рыбака благополучно вытащили, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Рыбака доставили на базу инспекции, напоили горячим чаем, и как он согрелся, отвезли домой. Супруга была шокирована произошедшим, сказала, больше не пустит мужа на реку.

В МЧС добавили, что еще не все главы муниципалитетов подписали постановления о запрете выхода на лед. И отметили, что эта работа должна быть ускорена. Время не ждет.

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему челябинцы не платят за коммуналку? Мнение общественников
Алексей Текслер о режиме работы школ в Челябинской области в период всеобщей самоизоляции: «Школьники переходят на дистанционное обучение»
Ниточки ведут к биатлонному центру: в минстрое Челябинской области продолжаются обыски
Обыски в минстрое Челябинской области: задержана куратор скандальных строек
Еще два штрафа за фейки о коронавирусе выписали в Челябинской области
Призеры экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты
Не боятся ни утонуть, ни коронавируса: рыбак провалился под лед в Челябинской области
«Это удар по занятости»: в Челябинской области увеличат пособие по безработице
Показать паспорт и объяснить цель поездки: ГИБДД усиленно проверяет водителей на дорогах в Челябинской области
«Кто нам будет оплачивать кредиты?»: таксист из Челябинска записал видеообращение к губернатору после продления карантина
Алексей Текслер призвал челябинцев проявлять лучшие качества во время вынужденного карантина
Супермаркет в Челябинской области вместо медицинских масок снабдил своих продавцов строительными щитками
В Челябинске скончался ребенок, обожженный во время взрыва в Магнитогорске
«Про коронавирус не шутим»: челябинские комики бесплатно выступают в соцсети
Полиция не позволила устроить пикник семье из Челябинска