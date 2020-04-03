Не боятся ни утонуть, ни коронавируса: рыбак провалился под лед в Челябинской области
Заядлым рыбакам не страшен ни тонкий лед на водоемах, ни коронавирус. Несмотря на режим обязательной самоизоляции, они ходят на озера, пренебрегают правилами безопасности.
В Троицке на реке Уй под лед провалился рыбак. Он решил перейти на противоположный берег к своим товарищам. Но на середине водоема тонкий лед треснул, и южноуралец со всем скарбом ушел в воду. Рыбаки, увидев это, стали звать на помощь.
— Призыв услышали собиравшиеся на очередное патрулирование специалисты госинспекции по маломерным судам Михаил Растунов и Анатолий Некрасов. Бросив сборы, они ринулись к водоему. Ползком по уже трещавшему льду спасатели подобрались к утопающему. С помощью обычной доски и специальной веревки с петлей и поплавками горе рыбака благополучно вытащили, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Рыбака доставили на базу инспекции, напоили горячим чаем, и как он согрелся, отвезли домой. Супруга была шокирована произошедшим, сказала, больше не пустит мужа на реку.
В МЧС добавили, что еще не все главы муниципалитетов подписали постановления о запрете выхода на лед. И отметили, что эта работа должна быть ускорена. Время не ждет.
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU