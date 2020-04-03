Не боятся ни утонуть, ни коронавируса: рыбак провалился под лед в Челябинской области

3 Апр 2020 2020-04-03T12:04:04+03:00

Этому рыбаку повезло, а где гарантия, что повезет и остальным? Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Ему повезло, что на водоеме в этот момент оказались спасатели

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Заядлым рыбакам не страшен ни тонкий лед на водоемах, ни коронавирус. Несмотря на режим обязательной самоизоляции, они ходят на озера, пренебрегают правилами безопасности.

В Троицке на реке Уй под лед провалился рыбак. Он решил перейти на противоположный берег к своим товарищам. Но на середине водоема тонкий лед треснул, и южноуралец со всем скарбом ушел в воду. Рыбаки, увидев это, стали звать на помощь.

— Призыв услышали собиравшиеся на очередное патрулирование специалисты госинспекции по маломерным судам Михаил Растунов и Анатолий Некрасов. Бросив сборы, они ринулись к водоему. Ползком по уже трещавшему льду спасатели подобрались к утопающему. С помощью обычной доски и специальной веревки с петлей и поплавками горе рыбака благополучно вытащили, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Рыбака доставили на базу инспекции, напоили горячим чаем, и как он согрелся, отвезли домой. Супруга была шокирована произошедшим, сказала, больше не пустит мужа на реку.

В МЧС добавили, что еще не все главы муниципалитетов подписали постановления о запрете выхода на лед. И отметили, что эта работа должна быть ускорена. Время не ждет.

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ИСТОЧНИК KP.RU