2020-04-03T12:24:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о режиме работы школ в Челябинской области в период всеобщей самоизоляции: «Школьники переходят на дистанционное обучение»

Губернатор определил режим работы школ в Челябинской области в период всеобщей самоизоляции
Ольга АНТОНОВА
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Все школы в Челябинской области уходят в режим дистанционного обучения.Все школы в Челябинской области уходят в режим дистанционного обучения.Фото: Артем ЛЕНЦ
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Алексей Текслер определил режим работы школ в Челябинской области в период всеобщей самоизоляции. В вынужденные нерабочие недели, объявленные для всей страны до 30 апреля президентом Владимиром Путиным, с понедельника, 6 апреля, ученики переходят на режим электронного обучения и дистанционного образования.

— Учителя выйдут на рабочие места, если нет технической возможности вести образовательный процесс из дома. И если они не в группе риска: в преклонном возрасте; с хроническими заболеваниями, — сказал Текслер.

На дистант перейдут беременные педагоги.

Власти рекомендуют раздать школьную оргтехнику учителям-предметникам домой.

В тревожном неведении сейчас ученики выпускных 9 и 11 классов: начало экзаменов с мая уже перенесено на июнь. Много неизученного материала, который обязательно войдет в задания ОГЭ и ЕГЭ. Уроки и консультации переведены в виртуальный режим. Очень страшно завалить!

— В зависимости от того, будет дальше продлеваться режим всеобщей изоляции или нет, мы рассматриваем вопрос запуска образовательного Интернет-канала, на котором будут разбираться наиболее сложные темы итоговой аттестации. Будем максимально фокусировать работу на наших выпускниках. Понятно, они находятся в самой сложной ситуации, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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