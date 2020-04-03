ЧМК изготовил металлопрокат для строительства коронавирусных медцентров

3 Апр 2020 2020-04-03T14:52:40+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил металлопрокат для строительства коронавирусных медицинских центров на территории всей России.

В рамках плана правительства по предупреждению распространения коронавируса строятся быстровозводимые медицинские центры для борьбы с инфекционными заболеваниями.Работы на строительных площадках ведутся круглосуточно.

Министерство обороны России ускорило строительство 16 медцентров. ЧМК изготовил балку, арматуру и лист для возведения многофункциональных медицинских центров Минобороны в г. Одинцово Московской области, Волгограде и Оренбургской области. Прокат также направлен на строительство больниц в Новосибирске и Петропавловске-Камчатском. Поставку проката осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис».

Сегодня ЧМК также производит прокат на строительство инфекционной больницы в Вороновском поселении Москвы (дополнение стационара в Коммунарке и инфекционной больницы №1). Ранее на строительство медицинского центра в Коммунарке, который сегодня является основным лечебным учреждением для больных коронавирусом в Москве, было поставлено более пяти тысяч тонн арматуры производства ЧМК.

— Сегодня перед нами стоит задача обеспечить металлопрокатом строительство инфекционных центров в максимально короткие сроки. Мы делаем все, чтобы поставки прошли как можно более оперативно, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU