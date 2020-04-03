2020-04-03T15:54:17+03:00
Общество

Дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске, восстановят за счет регионального бюджета

Полностью выгоревшие квартиры решили отремонтировать
Юлия РЕУТОВА
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От взрыва газа погибли двое детей и женщина. Фото: читатель КП-ЧелябинскОт взрыва газа погибли двое детей и женщина. Фото: читатель КП-Челябинск
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Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске отремонтируют за счет средств регионального бюджета. Полностью выгоревшие квартиры восстановят, затем в них смогут вернуться хозяева.

Согласно официальному заключению АО «Магнитогорский Гипромез», дом подлежит восстановлению. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что область возьмет на себя все расходы.

— Все, что касается ремонта капитального, региональный бюджет возьмет на себя эти суммы. Активизируйте эту работу, — дал поручение своим подчиненным глава региона.

26 марта, в 19.37, в квартире пятиэтажного дома на ул. Доменщиков, 19 взорвался газовый баллон. Огонь уничтожил пять квартир и шесть балконов. В одной из квартир многоэтажки рванул газовый баллон. Начался пожар, который полностью уничтожил пять квартир. В эпицентре взрыва находились двое детей. 13-летний мальчик погиб на месте. За жизнь полуторогодовалого Ильи врачи боролись несколько дней, он получил 100% ожогов тела. Сегодня стало известно, что малыш скончался. Погибла также пожилая женщина, которая жила в соседней квартире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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