Взрыв газа в Магнитогорске: в пострадавшем от сильного пожара доме делали ремонт

В половине восьмого вечера 26 марта на улице Доменщиков, 19 в Магнитогорске произошел взрыв газа. Эпицентром стала квартира на втором этаже, пламя быстро перекинулось вверх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768997" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме.

— Ликвидировано открытое горения на площади 100 метров квадратных. Шесть квартир, второй и третий этаж, — рассказал КП-Челябинск начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области, на текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и 14-летний подросток. Ребенок в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Его готовят к отправке в Челябинск вертолетом санавиации.

— Рвануло в квартире № 74. Очевидцы рассказывали, что в уничтоженной взрывом квартире жили две взрослые женщины — мать и дочь и дети: девочка-шестиклассница и полуторагодовалый ребенок., — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница Магнитогорска Ульяна Шевченко.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В МЧС подтвердили: был хлопок газовоздушной смеси на втором этаже с последующим возгоранием. В соцсетях сообщают, что днем по подъездам ходил человек, представляющийся сотрудником газовой службы.

Но власти назвали другую причину: в квартире на втором этаже делали натяжные потолки. Вероятно, строители использовали газовую горелку.

Серьезно пострадали квартиры на двух этажах. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

— Проходил ремонт в квартире, и произошел взрыв газа. По предварительной информации, натяжные потолки устанавливались, — рассказал журналистам глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Из-за взрыва в домах, расположенных в радиусе нескольких километров, затряслись стены. В машинах, припаркованных неподалеку, сработали сигнализации. Через минут 15 после взрыва пропала мобильная связь — вероятно, спецслужбы включили «глушилки».

РЯДОМ С МЕСТОМ ТРАГЕДИИ 2018

дом на Доменщиков,19 находится буквально в 1,6 километрах от Карла Маркса, 164

Отметим, что этот дом на Доменщиков,19 находится буквально в 1,6 километрах от Карла Маркса, 164, где произошел взрыв 31 декабря 2018 года. Причины той трагедии до сих пор не названы.