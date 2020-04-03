Челябинские турбазы продолжают нарушать режим самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T16:24:08+03:00

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Карантин не повод не зарабатывать: турбазы Челябинской области нарушают режим самоизоляции. Специальные рейды минэкологии и полиции показали, что во многих отелях не соблюдаются правила карантина, а некоторые и вовсе принимают новых гостей.

— На базе «Жемчужина Урала» у озера Тургояк продолжают находиться 77 человек. Несмотря на принимаемые меры по защите постояльцев, режим самоизоляции соблюдается не в полном объеме. Сотрудники и жильцы свободно передвигаются по территории, при этом не обеспечены средствами защиты. Продолжает заселение и отель «Фонград». Сюда приезжают даже жители соседних регионов, в частности Свердловской области, с семьями. Сам отель предоставляет полный перечень услуг, включая питание в ресторане, — рассказал первый замминистра министерства экологии Виталий Безруков.

Кроме того, у озера режим самоизоляции также нарушают рыбаки. Во время рейды правоохранители нашли более сотни людей, которые приезжали сюда с палатками. Теперь помимо того, что ребятам придется поехать домой еще придется разбираться и со штрафами.

Как отметили в минэклологии, рейды будут продолжатся в ежедневном режиме. Ограничения для туристических мест будут действовать до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU