«Должен рассказать все как на исповеди»: бывший мэр Челябинска заключил досудебное соглашение

3 Апр 2020 2020-04-03T17:34:32+03:00

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Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев заключил досудебное соглашение. Эту информацию подтвердили в суде Центрального района. Теперь он может рассчитывать на сокращение срока заключения в случае обвинительного приговора.

До 26 марта Евгений Тефтелев находился в СИЗО, а после мера пресечения была изменена на домашний арест. Бывший градоначальник сразу начал активно сотрудничать со следствием, его дело может быть рассмотрено в особом порядке по упрощенной процедуре. Более того, Тефтелев, которому недавно исполнилось 65 лет, может рассчитывать на существенное снижение тюремного срока.

— Такое досудебное соглашение интересно и для следствия и для самого обвиняемого. Его признательные показания сократят срок рассмотрения дела, в том числе, и в суде. Но при этом обвиняемый должен будет все рассказать: «кто грузил, кто таскал, кто звонил, кто сообщник». Это позволит сделать поблажку при вынесении приговора. Но, повторю, Тефтелев все должен будет рассказать, ничего не скрывать. Как на исповеди, — прокомментировал решение суда, экс-мэр Миасса Владимир Григориади, осужденный в 2004 году на восемь лет за получение взятки (свою вину не признал, вышел на свободу по УДО после семи лет пребывания в колонии).

Напомним, в декабре прошлого года глава Челябинска, который занимал этот пост с 2014 года, был задержан сотрудниками ФСБ вместе с начальником управления капстроительства мэрии Евгением Пашковым по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука.

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ИСТОЧНИК KP.RU