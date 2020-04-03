В Челябинской области появится служба психологической поддержки для самоизолировавшихся

3 Апр 2020 2020-04-03T17:35:17+03:00

Некоторые люди жалуются на больший стресс при удаленной работе, чем при обычной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Испытываете страх и беспокойство из-за режима самоизоляции? Теперь вы можете получить помощь. Минздрав Челябинской области запустил службу психологической помощи для людей на карантине.

На специальной горячей линии будут работать профессиональные медики. По телефону могут позвонить люди, которые чувствуют себя не уютно на изоляции дома или испытывают эмоциональный дискомфорт.

— Медики будут принимать звонки тех, кто испытывает эмоциональный дискомфорт, или же хочет поделиться возникающими проблемами или страхами, связанными с самоизоляцией, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Автор: Эдуард Фадюшин

СПРАВКА КП

Обратиться за помощью можно круглосуточно по номеру +7 (351) 269 77 77.

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ИСТОЧНИК KP.RU