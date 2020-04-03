Дефицитный продукт: жители Магнитогорска жалуются на дорогие лимоны

3 Апр 2020 2020-04-03T19:01:45+03:00

Пользователи отмечают, что продукты подорожали и в других магазинах. Фото: Черное&Белое Магнитогорск, vk.com

Стоимость в местных магазинах выросла почти в пять раз

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«Пусть тогда лежат и гниют», — именно так магнитогорцы отреагировали на фото из одного из местных рынков. Ценник за килограмм лимонов ошеломляющий — 550 рублей.

Пользователи отметили, что вероятно продавец просто решил воспользоваться ажиотажем и приподнять цены, чтобы заработать. Другие же магнитогорцы отмечают, что лимоны подорожали и в других магазинах, только не так радикально — от 150 до 360 рублей за килограмм.

Напомним, что в Челябинской области работает специальная горячая линия министерства сельского хозяйства. Жители региона могут рассказать о подорожании продуктов или об их отсутствии в магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU