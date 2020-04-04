2020-04-04T14:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека

Выписаны первые штрафы за нарушение режима самоизоляции в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Одну из нарушительниц поймали сотрудники ДПС на въезде в ЧелябинскОдну из нарушительниц поймали сотрудники ДПС на въезде в ЧелябинскФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

204 нарушения режима самоизоляции в Челябинской области было выявлено за время эпидемии коронавируса. Из них — 19 за прошедшие сутки. Так, 32-летняя жительницу Сосновского района остановили сотрудники ДПС на въезде в Челябинск. Она должна была находиться на изоляции у себя дома, но зачем-то поехала в город.

Еще одна нарушительница — 45-летнюю челябинку поймали в общественном месте. Ранее обоим было дано предписание Роспотребнадзор сидеть дома в самоизоляции — вероятно, женщины вернулись из-за границы. Теперь на них составлены административные протоколы.

— Составленные сотрудниками полиции административные материалы будут направлены в районные суды для принятия решения. Для граждан предусмотрено максимальное наказание в виде административного штрафа в размере до 40 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Между тем, штрафы уже выписаны 43-летнему и 47-летнему жителям Челябинска. Им придется раскошелиться на 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека
Популярные сети фастфуда бесплатно накормят врачей в Челябинске
Для жителей Челябинской области, оставшихся без работы из-за коронавируса, создадут фонд помощи
Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Запомните эту дату, друзья!»
Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: три подтвержденных диагноза
«Не хотела идти на мировую»: в Челябинской области насильник убил свою жертву спустя два года
Как будет работать транспорт в период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020: отмена дневных рейсов
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Челябинске 2020: какие предприятия получат и на какой период
В Челябинске вернули автобус №33 Училище — ЖД Вокзал
Дефицитный продукт: жители Магнитогорска жалуются на дорогие лимоны
Митрополит Григорий отправился на машине в крестный ход по Челябинску
В Челябинской области появится служба психологической поддержки для самоизолировавшихся
«Должен рассказать все как на исповеди»: бывший мэр Челябинска заключил досудебное соглашение
Волонтеры в Челябинске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо
Не горюй на карантине: Челябинские полицейские записали видеоролик для жителей на самоизоляции
Челябинские турбазы продолжают нарушать режим самоизоляции
Дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске, восстановят за счет регионального бюджета
В Челябинской области шипуны и кликуны присматривают места для гнезд
Какие улицы обработают в Челябинске от коронавируса 4 апреля
ЧМК изготовил металлопрокат для строительства коронавирусных медцентров
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами