Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека

4 Апр 2020 2020-04-04T14:36:45+03:00

Одну из нарушительниц поймали сотрудники ДПС на въезде в Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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204 нарушения режима самоизоляции в Челябинской области было выявлено за время эпидемии коронавируса. Из них — 19 за прошедшие сутки. Так, 32-летняя жительницу Сосновского района остановили сотрудники ДПС на въезде в Челябинск. Она должна была находиться на изоляции у себя дома, но зачем-то поехала в город.

Еще одна нарушительница — 45-летнюю челябинку поймали в общественном месте. Ранее обоим было дано предписание Роспотребнадзор сидеть дома в самоизоляции — вероятно, женщины вернулись из-за границы. Теперь на них составлены административные протоколы.

— Составленные сотрудниками полиции административные материалы будут направлены в районные суды для принятия решения. Для граждан предусмотрено максимальное наказание в виде административного штрафа в размере до 40 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Между тем, штрафы уже выписаны 43-летнему и 47-летнему жителям Челябинска. Им придется раскошелиться на 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU