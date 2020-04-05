Плюсы самоизоляции: волейболисток «Динамо» из Челябинска оставили в Суперлиге

5 Апр 2020 2020-04-05T07:23:24+03:00

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Чемпионат России завершился досрочно. Такое решение было принято федерацией волейбола страны в связи с ухудшением эпидемологической обстановки по COVID-19. Для волейболисток челябинского женского клуба «Динамо-Метар», которые выступают в Суперлиге (класс сильнейших), эта новость оказалась очень даже приятной.

Дело в том, что по итогам регулярного чемпионата команда не вошла в восьмерку лучших, и должна была сражаться за сохранение места в Суперлиге с командами с девятой по 12 позиции.

Однако, по решению федерации, «Динамо-Метар» не будет проводить переходные игры. Результат чемпионата будет определяться по итогам предварительного этапа турнира, а результаты плей-офф аннулируются. В итоге «Динамо-Метар» с 10 очками завершило чемпионат на 11 месте, имея в активе три победы, а в пассиве — 13 поражений.

Отметим, что также завершены и все турниры под эгидой Всероссийской федерации волейбола.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU