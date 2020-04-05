В Челябинск возвращаются морозы и снег
Если вы не заметили, то на кустах и деревьях уже набухли и начинают распускаться почки. Однако скоро их ждет серьезное испытание. На следующей неделе в Челябинске значительно похолодает и пройдет снег.
Самыми холодными станут вторник и среда, 7 и 8 апреля. Ночные температуры опустятся до -3...-6 градусов, а днем на улице будет всего лишь +1...+2 градуса. Синоптики обещают на эти дни дождь со снегом. С четверга температура пойдет на лад, в Челябинске резко потеплеет до +8...+11 градусов.
В понедельник, 6 апреля, днем в Челябинске будет +6 и дождливо.
В целом температурный режим апреля обещает быть выше нормы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU