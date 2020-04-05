Новый случай короновируса подтвердил «Вектор» в Челябинске

5 Апр 2020 2020-04-05T11:47:18+03:00

На Южном Урале еще один подтвержденный диагноз и четыре условных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы узнали свежую сводку по COVID-19 в Челябинской области на утро 5 апреля

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Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила еще один положительный диагноз на коронавирус у жителя Челябинской области, сообщает министерство здравоохранения региона.

На данный момент в Челябинской области подтверждены 27 случаев заболевания COVID-19, в том числе один новый. У пяти человек диагноз подтвержден предварительно, причем четыре случая — новых (речь идет о трех условно зараженных в Челябинске и об одном человеке в Кыштыме).

— Заболевшие южноуральцы находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию» по телефону 8 (351) 240-15-16, — говорят в ведомстве.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

Пункт временного размещения для здоровых граждан, прилетевших из других стран и имеющих вид на жительство в РФ, перемещен в санаторий-профилакторий «Изумруд», который находится на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске. Под наблюдением врачей там находятся 15 человек — признаков заболевания ни у кого из них нет.

Горожанам советуют воздержаться от поездок по городу и оставаться дома. Режим всеобщей самоизоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля.

Операторы call-центра по коронавирусу продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии для предпринимателей — 8-800-350-24-74.

Телефон горячей линии службы психологической помощи для людей на самоизоляции — 8-351-269-77-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU