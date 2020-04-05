Сезон ремонта дорог стартует в Челябинске несмотря на карантин

5 Апр 2020 2020-04-05T11:41:06+03:00

Мы узнали, где уложат асфальт уже в понедельник

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Перечень служб, которые не ушли на карантин, пополнили дорожные строители. В понедельник, 6 апреля, в Челябинске начнут укладывать свежий асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Первым объектом дорожного ремонта стала улица Молодогвардейцев на участке от торгового комплекса «Фиеста» до Краснопольского проспекта. Здесь уже сняли старое покрытие, а в понедельник подрядчик приступит к укладке асфальта, — рассказал начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Из-за ремонта движение по Молодогвардейцев собираются ограничить.

В других районах Челябинска пока идет санитарная обработка улиц — дороги и тротуары обрабатывают дезраствором и чистят от грязи. Воскресным утром, 5 апреля, спецтехника уже прошла по Ленинскому району и по ЧТЗ, рабочие обработали проезжу часть в Советском районе и вокруг железнодорожного вокзала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU