Сезон ремонта дорог стартует в Челябинске несмотря на карантин
Перечень служб, которые не ушли на карантин, пополнили дорожные строители. В понедельник, 6 апреля, в Челябинске начнут укладывать свежий асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Первым объектом дорожного ремонта стала улица Молодогвардейцев на участке от торгового комплекса «Фиеста» до Краснопольского проспекта. Здесь уже сняли старое покрытие, а в понедельник подрядчик приступит к укладке асфальта, — рассказал начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.
Из-за ремонта движение по Молодогвардейцев собираются ограничить.
В других районах Челябинска пока идет санитарная обработка улиц — дороги и тротуары обрабатывают дезраствором и чистят от грязи. Воскресным утром, 5 апреля, спецтехника уже прошла по Ленинскому району и по ЧТЗ, рабочие обработали проезжу часть в Советском районе и вокруг железнодорожного вокзала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU