Коронавирус в Челябинске 2020: глава минобра расскажет о дистанционном обучении школьников во время пандемии

5 Апр 2020 2020-04-05T12:59:46+03:00

Непросто будет и детям, и взрослым, но другого выхода нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 апреля, все школы Челябинской области возобновляют обучение. Пока оно будет дистанционным. Как оно будет организовано, родителям школяров расскажет лично министр образования региона Александр Кузнецов.

— В регионе создана онлайн-платформа «Домашний урок», которая будет работать в открытом доступе, то есть бесплатно. Первый «домашний» урок на платформе проведет министр Александр Кузнецов. Он расскажет, как будет организован процесс дистанционного обучения, какими онлайн-ресурсами можно пользоваться, ответит на вопросы. Выход в эфир запланирован на 6 апреля в 13.00, — рассказали в пресс-службе минобра области.

Каждый день на платформе будут проводить по четыре живых урока. Их расписание публикуют за сутки до начала трансляций. Педагоги расскажут, как готовиться к экзаменам и помогут освоить темы самостоятельно.

С 6 апреля также начнет работу «горячая линия» по вопросам организации и технического сопровождения дистанционного обучения. Сюда можно звонить ежедневно с 10 до 16 часов по многоканальному телефону: 8 (351)217-30-89.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU