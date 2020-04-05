2020-04-05T17:37:33+03:00
Общество

Из-за коронавируса поезда из Челябинска на Москву будут ходить раз в четыре дня

По каким еще направлениям теперь сложнее уехать и как вернуть неиспользованные билеты
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Путешествовать по России станет сложнее.Путешествовать по России станет сложнее.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Уже в ближайший вторник, 7 апреля, на Южно-Уральской железной дороге изменится расписание поездов. Одни составы на время пандемии коронавируса будут ходить реже, другие — отменят.

Поезд № 13/14 «ЧелябинскМосква» будет ходить один раз в четыре дня: из Челябинска с 8 апреля, из Москвы — с 10 апреля.

Поезд № 455/456 «Челябинск — Новороссийск» останется по нечетным числам: из Челябинска — с 25 мая по 23 июня (кроме 31 мая, 11, 13 июня), из Новороссийска — с 27 мая по 25 июня (кроме 2, 13, 15 июня).

Поезд № 121/122 «ЕкатеринбургОренбург» с 8 апреля будет отправляться из Екатеринбурга и Оренбурга через день.

Поезд № 12/11 «Челябинск — Омск» будет отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Омска — с 11 июня. Для поездов, отправляющихся из Омска и Челябинска после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных в Казахстане.

Поезд № 12/47 «Челябинск — Владивосток» будет ходить один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Владивостока — с 6 июня.

Поезд № 457/458 «Челябинск — Анапа» будет отправляться из Челябинска с 27 мая по 24 июня по средам и пятницам (кроме 29 мая, 12 июня). Из Анапы — с 30 мая по субботам, понедельникам (кроме 2, 15 июня).

Поезд № 31/32 «Оренбург — Самара» отменяется из Оренбурга с 7 апреля, из Самары — с 9 апреля.

Поезд № 191/191 «Челябинск — Санкт-Петербург» отменяется из Челябинска 8, 12, 16, 20, 24 апреля, а также с 10 мая, из Санкт-Петербурга — 10, 14, 18, 22, 26 апреля, а также с 12 мая.

Поезд № 519/520 «Орск — Анапа» отменяется из Орска с 24 мая по 21 июня по воскресеньям, из Анапы — с 27 мая по 24 июня по средам.

Всем купившим билеты на рейсы, которые отменяются, предложат места в других поездах либо в полном объеме вернут потраченные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Собакам можно, а детям нельзя?»: горожане начали нарушать карантин как только пригрело солнце
Из-за коронавируса поезда из Челябинска на Москву будут ходить раз в четыре дня
«Я верю в сказки!»: юная рок-звезда из Челябинска вернулась с записи «Голос. Дети»
Бульдог Соня из Челябинска, которая катается на скейте, обошла кота-библиотекаря на Первом канале
Производители мебели и костюмеры начали отшивать маски в Челябинской области
Дистанционное обучение школьников в Челябинске в период самоизоляции: когда начнется и как будет проходить
Сезон ремонта дорог стартует в Челябинске несмотря на карантин
Туриста, вернувшегося из-за границы, оштрафовали за прогулку по Челябинску
В рабочем режиме: в Челябинске продолжается рекультивация свалки
Новый случай короновируса подтвердил «Вектор» в Челябинске
В Челябинск возвращаются морозы и снег
Порядка ста человек экстренно проверяют на коронавирус в Кургане
Плюсы самоизоляции: волейболисток «Динамо» из Челябинска оставили в Суперлиге
Полицейские остановили вице-губернатора Ирину Гехт возле здания правительства Челябинской области
Замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО по делу о махинациях со строительством биатлонного центра
Нарушение режима самоизоляции в Челябинской области: поймали 204 человека