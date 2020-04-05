Из-за коронавируса поезда из Челябинска на Москву будут ходить раз в четыре дня

5 Апр 2020 2020-04-05T17:37:33+03:00

По каким еще направлениям теперь сложнее уехать и как вернуть неиспользованные билеты

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Уже в ближайший вторник, 7 апреля, на Южно-Уральской железной дороге изменится расписание поездов. Одни составы на время пандемии коронавируса будут ходить реже, другие — отменят.

Поезд № 13/14 «Челябинск — Москва» будет ходить один раз в четыре дня: из Челябинска с 8 апреля, из Москвы — с 10 апреля.

Поезд № 455/456 «Челябинск — Новороссийск» останется по нечетным числам: из Челябинска — с 25 мая по 23 июня (кроме 31 мая, 11, 13 июня), из Новороссийска — с 27 мая по 25 июня (кроме 2, 13, 15 июня).

Поезд № 121/122 «Екатеринбург — Оренбург» с 8 апреля будет отправляться из Екатеринбурга и Оренбурга через день.

Поезд № 12/11 «Челябинск — Омск» будет отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Омска — с 11 июня. Для поездов, отправляющихся из Омска и Челябинска после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от и до станций, расположенных в Казахстане.

Поезд № 12/47 «Челябинск — Владивосток» будет ходить один раз в четыре дня: из Челябинска с 31 мая, из Владивостока — с 6 июня.

Поезд № 457/458 «Челябинск — Анапа» будет отправляться из Челябинска с 27 мая по 24 июня по средам и пятницам (кроме 29 мая, 12 июня). Из Анапы — с 30 мая по субботам, понедельникам (кроме 2, 15 июня).

Поезд № 31/32 «Оренбург — Самара» отменяется из Оренбурга с 7 апреля, из Самары — с 9 апреля.

Поезд № 191/191 «Челябинск — Санкт-Петербург» отменяется из Челябинска 8, 12, 16, 20, 24 апреля, а также с 10 мая, из Санкт-Петербурга — 10, 14, 18, 22, 26 апреля, а также с 12 мая.

Поезд № 519/520 «Орск — Анапа» отменяется из Орска с 24 мая по 21 июня по воскресеньям, из Анапы — с 27 мая по 24 июня по средам.

Всем купившим билеты на рейсы, которые отменяются, предложат места в других поездах либо в полном объеме вернут потраченные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU