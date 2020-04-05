«Собакам можно, а детям нельзя?»: горожане начали нарушать карантин как только пригрело солнце

5 Апр 2020 2020-04-05T18:19:08+03:00

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Чинить машины, кататься на самокатах и роликах, гулять с друзьями до 19 апреля нельзя. Но челябинцы это делают. Нарушить ограничения их заставила теплая, солнечная погода — воздух в городе в воскресенье, 5 апреля, прогрелся до +12 градусов.

Пока одни побежали на улицу, другиe ревностно наблюдают за нарушителями в окно.

— Вот зачем они вышли? Нельзя же! Там же коронавирус!

— Собакам можно, а детям нельзя? Как-то несправедливо!

— Пойду, наверное, и сама погуляю...

Теплая погода манит на улицу, но завтра похолодает.

Эти снимки в редакцию КП-Челябинск прислал читатель из поселка «Белый хутор». Но такая картина — практически во всех дворах. И она может осложнить ситуацию с карантином. Если челябинцы начнут массово выбираться на улицу, режим всеобщей самоизоляции могут ужесточить. А если будем соблюдать правила, то вынужденные каникулы могут закончиться раньше.

— Вчера продлил действие режима самоизоляции до 19 апреля. Запомните эту дату, друзья! Если мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни, первое, что нужно сделать — остановить болезнь. Нельзя допустить Итальянского сценария, — заявил южноуральцам глава Челябинской области Алексей Текслер.

Впрочем уже в начале следующей недели дневные температуры опустятся до нуля. В городе обещают ветер и дождь со снегом. При такой погоде выходить из дома не хочется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU