Алексей Текслер о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга: «Преждевременно, но возможно»
Всех прилетающих в Челябинск и Магнитогорск из Москвы или Санкт-Петербурга могут отправить на обязательный двухнедельный карантин. Как это сделали в Красноярске и Норильске. На утреннем брифинге Алексей Текслер затронул тему о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.
—Да, мера возможна, но она должна быть синхронизирована с соседними регионами, в аэропорты которых прилетают наши граждане. Преждевременно, но возможно, — прокомментировал Алексей Текслер.
Отметим, что на сегодняшний многие южноуральцы пользуются аэропортом Кольцово в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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