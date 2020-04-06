2020-04-06T10:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга: «Преждевременно, но возможно»

В некоторых регионах уже заявили о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Всех прилетающих могут отправить на двухнедельный карантинВсех прилетающих могут отправить на двухнедельный карантин
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Всех прилетающих в Челябинск и Магнитогорск из Москвы или Санкт-Петербурга могут отправить на обязательный двухнедельный карантин. Как это сделали в Красноярске и Норильске. На утреннем брифинге Алексей Текслер затронул тему о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

—Да, мера возможна, но она должна быть синхронизирована с соседними регионами, в аэропорты которых прилетают наши граждане. Преждевременно, но возможно, — прокомментировал Алексей Текслер.

Отметим, что на сегодняшний многие южноуральцы пользуются аэропортом Кольцово в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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