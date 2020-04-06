2020-04-06T10:48:09+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель

Решение принято в целях поддержки клиентов малого бизнеса
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Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса. Решение было принято в целях поддержки клиентов Банка, столкнувшихся со снижением клиентского потока из-за карантина.

Отмена минимальной фиксированной ставки по торговому эквайрингу — очередная мера в рамках комплексной программы Банка УРАЛСИБ по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса. Так, например, специально для своих клиентов Банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель — заемщик Банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 8 (800)-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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