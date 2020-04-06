Дистанционное обучение школьников в Челябинске началось с обвалившегося «Сетевого города»

6 Апр 2020 2020-04-06T12:23:44+03:00

Родители жалуются в классных чатах, что невозможно даже узнать домашнее задание

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6 апреля у школьников Челябинской области официально закончились и каникулы, и карантин. Они приступили к дистанционному обучению. Должны были приступить. Но утром чаты классов зазвенели от сообщений...

— Не работает «Сетевой город» (онлайн-сервис, где учителя выкладывают домашнее задание, выставляют оценки и т.д. — прим. автора), — пишут родители.

— Уже всю прошлую неделю все электронные ресурсы плохо работали, — сетует учитель. — Нужно долго ждать, пока откроется, перезагружать несколько раз. Сегодня еще и сетевой с утра перегружен.

Скрин из чата класса.

В течение дня ситуация повторяется регулярно. Лишь немногие успевают прорваться на образовательные сайты. Причем, лежит не только «Сетевой город», но и «ЯКласс», и другие онлайн-платформы.

А ведь в дистанционном режиме придется заниматься не один день! Участники образовательного процесса ищут выход. Например, педагоги решили выкладывать задания поздно вечером, когда нагрузка на электронные ресурсы меньше.

— Видимо, детям придется по ночам учиться, — вздыхают родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU