Мать с двумя детьми освободили от арендной платы на время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области
Жительница Копейска позволила маме с двумя детьми целый месяц не платить за съемную квартиру, чтобы она спокойно самоизолировалась и не думала о финансовых проблемах. Трогательной историей женщина поделилась во ВКонтакте, пользователи поддержали поступок в комментариях.
— Сдаю квартиру одинокой девушке с двумя детьми, довольно продолжительный период. С этими карантинными делами позвонила, сообщила, что освобождаю ее от месяца оплаты аренды (уж не оголодаю без этой суммы). Она такая счастливая была! Фиг знает, как ее работодатель поступил сейчас, а она посидит с детьми на карантине хотя бы без головной боли, чем заплатить за квартиру, — написала подписчица группы «Копейск [В] Теме».
Напомним, граждане, потерявшие работу из-за эпидемии, могут получить региональные выплаты и пособие по безработице в 15 тыс. рублей.
Пост женщины опубликовали в городском сообществе
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ИСТОЧНИК KP.RU