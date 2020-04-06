2020-04-06T13:00:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Мать с двумя детьми освободили от арендной платы на время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области

Целый месяц девушка может не волноваться о том, где достать деньги
Ангелина ЗАКИРОВА
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Девушка сможет спокойно пережить нерабочие дниДевушка сможет спокойно пережить нерабочие дниФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница Копейска позволила маме с двумя детьми целый месяц не платить за съемную квартиру, чтобы она спокойно самоизолировалась и не думала о финансовых проблемах. Трогательной историей женщина поделилась во ВКонтакте, пользователи поддержали поступок в комментариях.

— Сдаю квартиру одинокой девушке с двумя детьми, довольно продолжительный период. С этими карантинными делами позвонила, сообщила, что освобождаю ее от месяца оплаты аренды (уж не оголодаю без этой суммы). Она такая счастливая была! Фиг знает, как ее работодатель поступил сейчас, а она посидит с детьми на карантине хотя бы без головной боли, чем заплатить за квартиру, — написала подписчица группы «Копейск [В] Теме».

Напомним, граждане, потерявшие работу из-за эпидемии, могут получить региональные выплаты и пособие по безработице в 15 тыс. рублей.

Пост женщины опубликовали в городском сообществе

Пост женщины опубликовали в городском сообществе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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