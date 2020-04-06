2020-04-06T14:49:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый день — комом. В Челябинске обвалились платформы для дистанционной учебы

Площадки не выдержали наплыва желающих
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Сетевой город и РЭШ обвалились в Челябирнске в первый день дистанта.Сетевой город и РЭШ обвалились в Челябирнске в первый день дистанта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

О технических проблемах на порталах «Сетевой город» и «Российская электронная школа», с которыми столкнулись ученики и педагоги в Челябинской области в понедельник, 6 апреля, заявил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Сегодня, напомним, все школьники и учащиеся колледжей и техникумов должны были перейти на дистанционное обучение.

Учителя выложили первые задания и материал для изучения еще в выходные, но дети скачать материал не смогли. К радости двоечников и панике отличников. Мамы в родительских чатах сходят с ума от паники.

— Есть проблемы технического характера, — заявил министр. — Если каждый день в будни на «Сетевой город» заходит 40 тыс человек в течение дня, то 6 апреля утром одномоментно зашли 190 тысяч человек. «Висит» до сих пор и федеральная площадка — «Российская электронная школа».

Кузнецов успокоил: специалисты знают, как выйти из тупика. Например, местные власти обязаны разработать скользящий график захода, чтобы не обваливать платформы дистанционного обучения.

P.S. На 15.10 местного времени ни «Сетевой город», ни РЭШ не работали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Челябинской области назвал перечень предприятий, которым разрешили работать в апреле
Отцу пятерых детей и его подельникам вынесли приговор за убийство влюбленных в Челябинске
Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса
ВТБ: как будут работать 500 офисов банка в апреле
Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры
Новые пособия по безработице в Челябинской области 2020: кому положены и как получить
Первый день — комом. В Челябинске обвалились платформы для дистанционной учебы
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Мать с двумя детьми освободили от арендной платы на время всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области
Алексей Текслер о первом выздоровевшем от коронавируса в Челябинской области: «У нас есть протоколы»
Жители Челябинской области, потерявшие работу, получат 15 тыс. рублей
Правительство Челябинской области получило новые полномочия при ЧС
Челябинская «Коммунарка» готова к приему больных коронавирусом
Дистанционное обучение школьников в Челябинске началось с обвалившегося «Сетевого города»
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
Следственный комитет проверит челябинский завод после смерти рабочего
Алексей Текслер о введении карантина для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга: «Преждевременно, но возможно»
В Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Помощник председателя райсуда в Челябинске умер от пневмонии
МФЦ Челябинска продолжат работать по предварительной записи
Мэр Челябинска посоветовала закрыть школьные стадионы
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Обсерватор Челябинска перенесли в санаторий на АМЗ
Жителям Челябинской области может грозить новый мусорный коллапс