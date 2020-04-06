Первый день — комом. В Челябинске обвалились платформы для дистанционной учебы

6 Апр 2020 2020-04-06T14:49:16+03:00

Сетевой город и РЭШ обвалились в Челябирнске в первый день дистанта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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О технических проблемах на порталах «Сетевой город» и «Российская электронная школа», с которыми столкнулись ученики и педагоги в Челябинской области в понедельник, 6 апреля, заявил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Сегодня, напомним, все школьники и учащиеся колледжей и техникумов должны были перейти на дистанционное обучение.

Учителя выложили первые задания и материал для изучения еще в выходные, но дети скачать материал не смогли. К радости двоечников и панике отличников. Мамы в родительских чатах сходят с ума от паники.

— Есть проблемы технического характера, — заявил министр. — Если каждый день в будни на «Сетевой город» заходит 40 тыс человек в течение дня, то 6 апреля утром одномоментно зашли 190 тысяч человек. «Висит» до сих пор и федеральная площадка — «Российская электронная школа».

Кузнецов успокоил: специалисты знают, как выйти из тупика. Например, местные власти обязаны разработать скользящий график захода, чтобы не обваливать платформы дистанционного обучения.

P.S. На 15.10 местного времени ни «Сетевой город», ни РЭШ не работали.

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ИСТОЧНИК KP.RU