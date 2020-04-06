Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры
Сегодня, 6 апреля, заседание Заксобрания Челябинской области провели по видеоконференции, чтобы оперативно принять антикризисные меры, предложенные губернатором Алексеем Текслером и его командой.
— В соответствие с текущей обстановкой в области, мы провели удаленное Законодательное собрание, на котором рассмотрели пакет документов, направленных на поддержку населения, предпринимательства, бизнеса в Челябинской области — сообщил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Ранее, Алексей Текслер, чтобы поддержать жителей Челябинской области в период эпидемии, утвердил порядок получения региональной компенсации и пособий по безработице в 15 тыс. рублей.
Владимир Мякуш об итогах заседания Законодательного Собрания. Видео: zs74.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU