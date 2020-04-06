Челябинские депутаты удаленно приняли антикризисные меры

6 Апр 2020 2020-04-06T13:30:19+03:00

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Сегодня, 6 апреля, заседание Заксобрания Челябинской области провели по видеоконференции, чтобы оперативно принять антикризисные меры, предложенные губернатором Алексеем Текслером и его командой.

— В соответствие с текущей обстановкой в области, мы провели удаленное Законодательное собрание, на котором рассмотрели пакет документов, направленных на поддержку населения, предпринимательства, бизнеса в Челябинской области — сообщил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Ранее, Алексей Текслер, чтобы поддержать жителей Челябинской области в период эпидемии, утвердил порядок получения региональной компенсации и пособий по безработице в 15 тыс. рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/771234" frameborder="0"></iframe> Владимир Мякуш об итогах заседания Законодательного Собрания. Видео: zs74.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU