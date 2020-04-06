Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T14:03:32+03:00

На сегодняшний день в Челябинской области 31 случай COVID-2019, четверо уже выписаны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пневмония — одно из осложнений, возникающих на фоне коронавируса

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Пользователи соцсетей нередко задаются вопросом: сколько фиксировано заболевших пневмонией и не подменяют ли COVID-2019 пневмонией, чтобы снизить статистику.

Оказалось, случаи пневмонии в Челябинской области единичны — всего четыре с начала эпидемии коронавируса.

— Независимо от того, был контактен человек или нет, автоматически берутся два анализа на COVID-2019, — рассказал Ирина Гехт.

Что касается помощника председателя районного суда в Челябинске, умершего от пневмонии, у него оба анализа были отрицательные.

— 2 апреля он отказался о госпитализации. 5 апреля его доставили в тяжелом состоянии, — уточнила Ирина Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU