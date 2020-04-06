Власти Челябинской области назвали число заболевших пневмонией за время эпидемии коронавируса
Пользователи соцсетей нередко задаются вопросом: сколько фиксировано заболевших пневмонией и не подменяют ли COVID-2019 пневмонией, чтобы снизить статистику.
Оказалось, случаи пневмонии в Челябинской области единичны — всего четыре с начала эпидемии коронавируса.
— Независимо от того, был контактен человек или нет, автоматически берутся два анализа на COVID-2019, — рассказал Ирина Гехт.
Что касается помощника председателя районного суда в Челябинске, умершего от пневмонии, у него оба анализа были отрицательные.
— 2 апреля он отказался о госпитализации. 5 апреля его доставили в тяжелом состоянии, — уточнила Ирина Гехт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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