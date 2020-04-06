2020-04-06T18:55:40+03:00
Общество

Школьницу из Челябинской области наградят за спасение двух мальчиков

Маленькой героине всего 15 лет
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Пока девочка спасала ребят, она могла также попасть под лед. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской областиПока девочка спасала ребят, она могла также попасть под лед. Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области
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15-летняя Виолетта Нуранбекова из Челябинской области будет награждена медалью МЧС России. Школьница спасла двух мальчиков, которые могли затонуть под льдом.

Инцидент произошел в деревне Коротаново. Подросток возвращалась вместе с сестрой после уроков, когда услышала крики о помощи, доносившиеся с местного труда. Там один мальчик почти ушел под воду, а другой кое-как пытался удержаться за куски льда. Сестра Эмилия побежала за сухими вещами, а Виолетта бросилась спасать ребят.

— Я не думала о том, что сама могу провалиться, даже не сразу осознала, что мы на льду. Я видела маленького Арсения, с головой уходящего под воду, и переживала только за них с Максимом, — рассказала девочка.

Теперь региональное МЧС уже готовит ходатайство о награждении Виолетты медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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