Нерабочий месяц в Челябинской области: кому разрешил работать Алексей Текслер с 6 по 30 апреля
Губернатор Челябинской области определил перечень организаций, на которые не распространяется нерабочий месяц. Однако подчеркнул, что работу они должны продолжить с соблюдением профилактических и санитарных требований.
В перечне организации и предприятия, задействованные в жизнеобеспечении области, предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства, производства и распределения продовольствия и товаров первой необходимости, предприятия атомной отрасли, а также организации, оказывающие неотложные работы и услуги.
Также в список включены стоматологии, салоны оптики, химчистки, автомойки, автосервисы, ремонт бытовой техники и прочие организации.
Полный перечень организаций и предприятий, которые продолжат работу в нерабочий месяц, можно найти на сайте областного правительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU