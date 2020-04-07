2020-04-07T07:39:56+03:00
Общество

Нерабочий месяц в Челябинской области: кому разрешил работать Алексей Текслер с 6 по 30 апреля

Список организаций, которые продолжат работу в нерабочий месяц
Валентина ВАГАНОВА
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Работу возобновят стоматологии.Работу возобновят стоматологии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Челябинской области определил перечень организаций, на которые не распространяется нерабочий месяц. Однако подчеркнул, что работу они должны продолжить с соблюдением профилактических и санитарных требований.

В перечне организации и предприятия, задействованные в жизнеобеспечении области, предприятия строительной отрасли, транспорта, сельского хозяйства, производства и распределения продовольствия и товаров первой необходимости, предприятия атомной отрасли, а также организации, оказывающие неотложные работы и услуги.

Также в список включены стоматологии, салоны оптики, химчистки, автомойки, автосервисы, ремонт бытовой техники и прочие организации.

Полный перечень организаций и предприятий, которые продолжат работу в нерабочий месяц, можно найти на сайте областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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