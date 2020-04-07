2020-04-07T19:02:30+03:00
Общество

Марафон по квартире: мама из Челябинска бегает по 12 километров прямо в квартире

Все из-за потребности в спорте и карантина
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Женщина поддерживает себя в форме, даже несмотря на квартирные ограниченияЖенщина поддерживает себя в форме, даже несмотря на квартирные ограничения
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Коронавирус снова не мешает поддерживать себя в форме — 37-летняя Анастасия Соколова из Челябинска считает также поэтому возобновила ежедневные пробежки на 12 километров прямо у себя в квартире.

Как рассказала женщина сайту hornews.com, бежать приходится из комнаты в комнату и обратно по несколько раз. Поддерживать дистанцию бега в 12 километров ей помогают спортивные часы, отслеживающие темп.

— Мы недавно переехали, в нашей квартире немного мебели, и места хватает. Бегала вокруг ребенка, который на полу играл, вокруг стола на кухне. Муж сначала посмеялся, а на следующий день уже присоединился и со мной пробежал 5 км, — цитирует сайт Анастасию Соколову.

При этом, женщина отметила, что несмотря на свободную от препятствий квартиру, бегать в ней все же сложнее чем на улице. Все из-за ограниченного пространства — спортсменке приходится много поворачиваться, что сильно сказывается на нагрузке. Благо все решается усиленной разминкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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