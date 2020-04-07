У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы
Гривастый семимесячный львенок Симба, спасенный в Дагестане ветврачом Кареном Даллакяном, с аппетитом ест говядину. Сейчас это его основное питание для иммунитета и сил. Неделю назад малыша, жертву фотографа-живодера из Сочи, прооперировали. Из кишечника извлекли 2,5 кг каловых камней.
В челябинском приюте для животных-инвалидов «Спаси меня!» глазастого львенка любят. Умная местная собака Дуся раз принесла в зубах сосиску — свой перекус. Сосиски львенку запрещены, потому гостья слопала угощение сама.
Во вторник, 7 апреля, Симбе сделали рентген.
— Сломаны задние лапы. Кости ломают «черные» фотографы, чтобы животные не двигались на съемках. Пролежни, кишечная непроходимость, атрофия мышц задних конечностей — вторичные явления, с ними мы боремся, — рассказал Даллакян.
Таз и позвоночник Симбы не повреждены, но из-за неподвижности льва эти кости деформированы.
Снимки рентгена Карен отправил зарубежным коллегам, ветеринарным ортопедам. Решение по дальнейшему лечению Симбы врачи коллегиально примут на днях.
Читайте также:
Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров (подробнее).
В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу (подробнее).
Реквизиты фонда зоозащиты «Спаси меня»:
ЯК 41001498849179
Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)
Для организаций:
Наши банковские реквизиты:
Фонд зоозащиты "Спаси меня"
ИНН 7447040800 КПП 744701001
Р/с 40703810124120000313
ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбург г. Екатеринбург
БИК 046577446
К/с 30101810165770000446
ИСТОЧНИК KP.RU