2020-04-07T19:27:45+03:00
Дом. Семья

У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы

Это дело рук фотографа-живодера, который таскал малыша по сочинским пляжам
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Какие мучения перенес этот малыш, мы можем только догадываться. Фото: Кристина ВЫСОЦКАЯ.Какие мучения перенес этот малыш, мы можем только догадываться. Фото: Кристина ВЫСОЦКАЯ.
Изменить размер текста:

Гривастый семимесячный львенок Симба, спасенный в Дагестане ветврачом Кареном Даллакяном, с аппетитом ест говядину. Сейчас это его основное питание для иммунитета и сил. Неделю назад малыша, жертву фотографа-живодера из Сочи, прооперировали. Из кишечника извлекли 2,5 кг каловых камней.

В челябинском приюте для животных-инвалидов «Спаси меня!» глазастого львенка любят. Умная местная собака Дуся раз принесла в зубах сосиску — свой перекус. Сосиски львенку запрещены, потому гостья слопала угощение сама.

Во вторник, 7 апреля, Симбе сделали рентген.

— Сломаны задние лапы. Кости ломают «черные» фотографы, чтобы животные не двигались на съемках. Пролежни, кишечная непроходимость, атрофия мышц задних конечностей — вторичные явления, с ними мы боремся, — рассказал Даллакян.

Таз и позвоночник Симбы не повреждены, но из-за неподвижности льва эти кости деформированы.

Снимки рентгена Карен отправил зарубежным коллегам, ветеринарным ортопедам. Решение по дальнейшему лечению Симбы врачи коллегиально примут на днях.

Читайте также:

Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров (подробнее).

В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу (подробнее).

Реквизиты фонда зоозащиты «Спаси меня»:

ЯК 41001498849179

Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)

Для организаций:

Наши банковские реквизиты:

Фонд зоозащиты "Спаси меня"

ИНН 7447040800 КПП 744701001

Р/с 40703810124120000313

ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбург г. Екатеринбург

БИК 046577446

К/с 30101810165770000446

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы
Марафон по квартире: мама из Челябинска бегает по 12 километров прямо в квартире
«Потеряю треть зарплаты, плюс налоги 60%»: хоккеист из Челябинска рассказал о карантине в НХЛ
Основатель алкосети из Челябинской области попал в список Forbes
Политолог рассказал, зачем Дональду Трампу американские компании на Луне
В Челябинске загорелась пятиэтажка
Не тратим деньги без необходимости: власти Челябинской области отменят некоторые выставки и форумы
Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов
Что будет с рынком труда в Челябинской области после пандемии коронавируса
Собаки помогут медикам выявлять коронавирус
Кому в Челябинске не дадут пособие по безработице в 15 тысяч рублей
Коронавирус «вдохновил» мошенников на новые схемы обмана
МЧС продлило штормовое предупреждение в Челябинской области
Борис Каплун записал поэтический клип о героях Великой Отечественной войны
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Дерзкое ограбление в спальном районе Челябинска попало на видео
Лайфхаки на самоизоляции от жителей Южного Урала
Врач из Челябинска стал главным онкологом УрФО
Откроются ли в Челябинске парикмахерские во время всеобщего режима самоизоляции 2020
Больную пневмонией Надежду Бабкину ввели в кому
Режим самоизоляции на даче в Челябинске: можно ли уехать и кому разрешено?
Депутаты ЗСО заочно помогли газетным павильонам в Челябинской области
Отменят ли Парад Победы 9 мая 2020 в Челябинске
Сильный ветер сорвал крышу с кондитерской в Челябинской области
В Челябинске работу Центров занятости обвалили огромные очереди
Прокуратура требует возбудить уголовные дела по строительству конгресс-холла в Челябинске
Владельцы домашних животных делятся лайфхаком, как покупать корм дешевле, чем в зоомагазине
Матери-одиночки и многодетные мамы получат по 5 тысяч рублей в Челябинской области