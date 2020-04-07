У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы

7 Апр 2020 2020-04-07T19:27:45+03:00

Какие мучения перенес этот малыш, мы можем только догадываться. Фото: Кристина ВЫСОЦКАЯ.

Это дело рук фотографа-живодера, который таскал малыша по сочинским пляжам

Изменить размер текста: A A

Гривастый семимесячный львенок Симба, спасенный в Дагестане ветврачом Кареном Даллакяном, с аппетитом ест говядину. Сейчас это его основное питание для иммунитета и сил. Неделю назад малыша, жертву фотографа-живодера из Сочи, прооперировали. Из кишечника извлекли 2,5 кг каловых камней.

В челябинском приюте для животных-инвалидов «Спаси меня!» глазастого львенка любят. Умная местная собака Дуся раз принесла в зубах сосиску — свой перекус. Сосиски львенку запрещены, потому гостья слопала угощение сама.

Во вторник, 7 апреля, Симбе сделали рентген.

— Сломаны задние лапы. Кости ломают «черные» фотографы, чтобы животные не двигались на съемках. Пролежни, кишечная непроходимость, атрофия мышц задних конечностей — вторичные явления, с ними мы боремся, — рассказал Даллакян.

Таз и позвоночник Симбы не повреждены, но из-за неподвижности льва эти кости деформированы.

Снимки рентгена Карен отправил зарубежным коллегам, ветеринарным ортопедам. Решение по дальнейшему лечению Симбы врачи коллегиально примут на днях.

Читайте также:

Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров (подробнее).

В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу (подробнее).

Реквизиты фонда зоозащиты «Спаси меня»:

ЯК 41001498849179

Карта СБ 4276721137027496 (тел 89525100008)

Для организаций:

Наши банковские реквизиты:

Фонд зоозащиты "Спаси меня"

ИНН 7447040800 КПП 744701001

Р/с 40703810124120000313

ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Екатеринбург г. Екатеринбург

БИК 046577446

К/с 30101810165770000446

ИСТОЧНИК KP.RU