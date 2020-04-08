Жители Челябинской области пожаловались в УФАС на «золотые» лимоны и имбирь

8 Апр 2020 2020-04-08T04:04:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Природные антисептики лимон и имбирь — популярные продукты в пору активности всякого рода вирусов. Но сегодня цены на них покруче, чем на импортные лекарства.

За неделю более 800 обращений с одной и той же жалобой поступило активистам общественной организации «Гражданский патруль» в Златоусте: в магазинах резко пропали лимоны и имбирь, а там, где остались, цены выросли в два раза и выше. Так, например, в районе вокзала лимоны теперь стоят 500 руб. за кг вместо 113. А имбирь — 1560 руб.! Покупатели связывают это с выросшим спросом.

Цены на имбирь. Фото: obsudi.zlatoust

«Гражданский патруль» обратился в Управление антимонопольной службы Челябинской области с просьбой проверить необоснованно завышенные цены на лимоны и имбирь и привлечь виновных к ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU