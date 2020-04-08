В Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте

8 Апр 2020 2020-04-08T14:20:54+03:00

Повышение с 25 до 28 рублей ожидается в мае 2020 года

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С мая стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 25 рублей до 28. Повышение ожидают с 1 мая на следующих маршрутах:

№ 24 (поселок АМЗ — улица Бейвеля);

№ 62 (улица академика Королева — улица Мамина);

№ 85 (поселок Новосинеглазово — улица Мамина).

С 10 мая подорожает маршрут №47 (улица Сергея Герасимова — ЧМК).

Перевозчики уже сообщили управлению транспорта Челябинска о новых ценах.

— Как указано в сообщениях перевозчиков, повышение тарифа вызвано ростом цен на ГСМ, электроэнергию, запчасти автобусов и другие расходные материалы, — рассказали в администрации.

Напомним, ранее перевозчики тоже обещали повысить цены на 10 популярных маршрутах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU