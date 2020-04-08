В Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте
С мая стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 25 рублей до 28. Повышение ожидают с 1 мая на следующих маршрутах:
№ 24 (поселок АМЗ — улица Бейвеля);
№ 62 (улица академика Королева — улица Мамина);
№ 85 (поселок Новосинеглазово — улица Мамина).
С 10 мая подорожает маршрут №47 (улица Сергея Герасимова — ЧМК).
Перевозчики уже сообщили управлению транспорта Челябинска о новых ценах.
— Как указано в сообщениях перевозчиков, повышение тарифа вызвано ростом цен на ГСМ, электроэнергию, запчасти автобусов и другие расходные материалы, — рассказали в администрации.
Напомним, ранее перевозчики тоже обещали повысить цены на 10 популярных маршрутах города.
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ИСТОЧНИК KP.RU