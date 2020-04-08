О самоизоляции жителей Челябинской области свидетельствует статистика оператора связи

8 Апр 2020 2020-04-08T12:34:34+03:00

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По данным статистики открывания дверей «Умных домофонов», полученных в процессе проведенной проверки, стало известно о том, что люди реже выходят на улицы, предпочитая наблюдать за обстановкой в своем городе через интернет. Специалисты отмечают пятикратный рост количества пользователей сервиса «Улицы онлайн».

В Интерсвязи отмечают, что соблюдение режима самоизоляции заметно по частоте использования «Умных домофонов». Количество открывания дверей в подъезды снизилось примерно на 35%.

При этом повысилась популярность сервиса «Улицы онлайн». Если раньше к камерам подключалось около 18 тыс. пользователей в день, то при изоляции эта цифра достигала 95 тыс., а количество уникальных пользователей выросло в три раза.

Сейчас состояние сети стабильно, однако отмечается рост нагрузки на протяжении всего дня. Если раньше пик пользования интернетом фиксировался только с 19:00 до 23:00, то сейчас эта же нагрузка обеспечивается в течение всего дня с 10:00 до 24:00.

В рамках проекта по поддержке населения, в мобильном приложении «Интерсвязь. Умный город» в разделе «чат с оператором» реализована горячая линия по вопросам самоизоляции.

Технические специалисты компании отмечают, что даже при существующей нагрузке имеется запас мощности и резерв, который позволяет исключить серьезные последствия аварий.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU