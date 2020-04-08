Суд продлил арест уроженцам Челябинска, обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

8 Апр 2020 2020-04-08T13:35:58+03:00

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Все решится в июле: уроженцев Челябинска, которых обвинили в убийстве Ксении Каторгиной, оставят под домашним арестом еще на два месяца. Такое решение сегодня вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Марат Ахметвалиев и Михаил Федорович будут ожидать новое судебное заседание до 12 июля. Далее на рассмотрение судьи поступит дело подруги Федоровича, Екатерины Меньшиковой. Судебные заседания из-за ситуации с коронавирусом проходят по видеосвязи.

Напомним, что все трое сознались в убийстве Ксении Каторгиной. Еще октябре 2019 года их задержали, после того как тело молодой матери нашли в колодце в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Злоумышленники выдали себя за покупателей машины, а затем убили девушку, а Audi хозяйки перепродали перекупщикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU