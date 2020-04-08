Еще двух южноуральцев оштрафовали за фейки о коронавирусе
Не усугубляем панику: двух жителей Челябинской области оштрафовали за фейки о коронавирусе. Оба мужчины публиковали недостоверную информацию о ситуации в социальных сетях.
Один из нарушителей — 41-летний житель Челябинска выложил фотографии усиленных постов полиции на городских границах. При этом, мужчина подписал, что правоохранители запретили въезд и выезд в Челябинск, хотя это не так.
Также штраф придется заплатить молодому парню из Кусы. В комментариях к одному из постов в социальных сетях, он рассказал, что «две семьи увезли в Миасс с вирусом».
Теперь посты нарушителей удалены. А за публикацию ложной информации мужчинам придется выплатить по 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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