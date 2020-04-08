Двойное нарушение: в Челябинской области пьяного водителя оштрафовали за несоблюдение самозоляции
Пьяный водитель — именно такому жителю Челябинской области выписали штраф в регионе за несоблюдение режима самоизоляции. Нелюбителя сидеть дома нашли в Магнитогорске.
На водителя обратили внимание местные патрульные. Мужчина, который решил в час ночи покататься на мотоцикле, не имел предписания о самоизоляции, однако, у него были отягчающие обстоятельства. Нарушитель ходил по общественным местам, а также находился в пьяном состоянии.
Теперь мужчине не только придется разбираться не только с административными протоколами за вождение в пьяном виде, но и выплатить 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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