В Челябинске из-за больного коронавирусом на карантин отправили несколько медработников

8 Апр 2020 2020-04-08T19:47:50+03:00

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В Челябинске в областной клинической больнице №3 несколько медицинских работников отправили на самоизоляцию из-за обнаруженного у пациента коронавируса. Эту информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения региона.

На карантин отправили все отделение на 60 коек.

— Следуя четким алгоритмам и предписанием Роспотребнадзора, пациент был переведен в городскую больницу №8. У других больных и всех контактирующих взяты анализы, по которым пришли отрицательные результаты. Медицинские работники, которые были в контакт с больным, остаются на самоизоляции. Отделение, как и весь этаж, продезинфицированы, — сообщили в Минздраве.

На базе ОКБ №3 идет формирование госпитальной базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Там остаются работающим второе отделение пульмонологии на 40 коек. Как заверили в Минздраве, потоки с первым отделение, отправленным на карантин, в больнице не пересекаются.

Всего в Челябинской области подтверждено 32 случая COVID-19. Общение с семьей прекратил даже губернатор Алексей Текслер. У его пресс-секретаря заподозрили коронавирус, но официальный результат еще не пришел.

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ИСТОЧНИК KP.RU