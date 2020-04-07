2020-04-07T13:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области новости на 7 апреля 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

Свежие новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 апреля 2020
Инна КУМЕЙКОИрина ФАДЮШИНА
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Из больниц Челябинской области выписаны еще два человекаИз больниц Челябинской области выписаны еще два человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Губернатор Алексей Текслер на утреннем брифинге, который теперь проходит в режиме онлайн, доложил последние данные о заболеваемости. По коронавирусу в Челябинской области новости на 7 апреля 2020 такие: выписаны два человека (всего четыре), подтвердился один случай заболевания (всего 32 с начала эпидемии). Плюс два новых условно положительных.

— Наращиваем число исследований, добавляя медиков. Как говорили прежде, проверяем пожилых с патологиями, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Глава региона также прокомментировал состояние своего пресс-секретаря. Напомним, Сергей Зюсь получил положительный текст на COVID-2019. Диагноз еще не окончательный, сделаны новые тесты, результаты ожидаются.

— Я с ним на связи. Общался перед брифингом. Чувствует себя хорошо, как и все условно-положительные.

Изменился ли как-то режим работы и жизни у губернатора после того, как стали известен условно-положительный анализ пресс-секретаря? Сергей Зюсь сейчас, к слову госпитализирован. Проверены люди его ближайшего окружения: коллеги, родственники, друзья. Результаты их анализов отрицательные.

— Я соблюдают режим максимальной предосторожности. На время прекратил общение с семьей: держим связь по телефону и по видеосвязи. Домой приезжаю только переночевать, все время работаю. Ношу маску. Все совещания проходят в режиме видеоконференцсвязи, — сказал Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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