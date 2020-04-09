Мать 13-летнего школьника оштрафовали за фейк на тему коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T08:17:25+03:00

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Свой пост о том, что местная АЗС перестанет заправлять топливом, школьник из Каслинского района Челябинской области разместил в социальных сетях анонимно. Однако это не помешало полиции найти мальчишку в короткие сроки.

— Сотрудники полиции установили, что недостоверную информацию разместил 13-летний учащийся одной из каслинских школ. С подростком стражи порядка провели профилактическую беседу. А на его мать составили протокол за плохое воспитание ребенка. Женщине придется выплатить штраф, — рассказала в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция напоминает, что за размещенные в Интернете фейки предусмотрены штрафы. И в последние дни за ложь в соцсетях на Южном Урале штрафуют чуть ли не каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU