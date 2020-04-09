Острые ощущения. Журналист челябинской «Комсомолки» получил итоги теста на COVID-19

9 Апр 2020 2020-04-09T08:19:57+03:00

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Я сдала анализ на коронавирус. Потому что условно-положительный результат получил пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь. Он госпитализирован, чувствует себя хорошо, ждет вердикта из новосибирского центра «Вектор».

Я тоже чувствую себя хорошо. Просто замечательно. Но поскольку работала на очных брифингах губернатора (в защитной маске, в силиконовых перчатках, обработанных антисептиком до и после мероприятий!) по ситуации с COVID-19 в регионе, решила пройти тест. Как и другие журналисты, операторы и фотографы, освещающие официальные мероприятия.

Коллеги одолевали вопросами: точно ли я ношу маску и перчатки? Точно! Обрабатываю ли я руки, возвращаясь домой с редакционных заданий? А как же! Домашние тоже посматривали с опаской: мало ли чего. Вокруг меня сгустилась атмосфера тревожной подозрительности. Брррр!

А я в рабочей суете подзабыла, что сдавала тест. Результат пришел больше, чем через сутки. Отрицательный. Я, вроде как и не сомневалась, но все равно словно камень с души.

Кстати, отрицительные ответы получили все протестированные 30 журналистов.

Берегите себя!

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ИСТОЧНИК KP.RU